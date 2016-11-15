Сергей Швидт: свет на Уралмаше появится к полудню

В ближайший час на Уралмаше, где утром, 15 ноября, произошла авария, появится свет. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Сергей Швидт.

— По нашим данным, повреждены две линии ЛЭП и отключены четыре подстанции, - сообщил вице-губернатор. - По заявлениям аварийных служб МРСК работают 20 аварийных бригад. Первые две подстанции запустят в самое ближайшее время. Ожидаем, что все восстановительные работы закончатся к 12 часам.

Напомним, в результате аварии микрорайон Уралмаш в пределах улиц Машиностроителей - проспекта Космонавтов - Бакинских комиссаров остался без электричества. Причиной отключения линий электропередачи стал обрыв грозотроса из-за резкого понижения температуры окружающего воздуха.