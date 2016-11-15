В Екатеринбурге вновь покажут спектакль об особых людях

15 ноября 2016, 11:36

1 декабря в 19:00 в зале Окружного дома офицеров (улица Первомайская, 27) творческое объединение мастерских Сергея Голомазова (Москва) представит спектакль "Особые люди".

Спектакль – сенсация, спектакль – откровение, спектакль – шок, взрывающий душу. Это всё – о спектакле "Особые люди". Впервые спектакль был показан в Екатеринбурге год назад и стал первой публичной акцией Ассоциации помощи лицам с ментальной инвалидностью и особенностями развития в Екатеринбурге. 

История создания спектакля по-настоящему уникальна. Изучая проблему, авторы, активно сотрудничающие с Центром лечебной педагогики (Москва), столкнулись с текстами, написанными родителями особенных детей - дневниками, рассказами, постами в социальных сетях. Это очень личные истории, зачастую обладающие несомненными художественными достоинствами. Они и стали основой для спектакля, каждый показ которого - в Москве, регионах или за границей, собирает полные залы.

В этом году спектакль "Особые люди" вошёл в шорт-лист Премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Лучший социальный проект" наряду с "Поколением Маугли" (проектом Благотворительного фонда Константина Хабенского и МТС) и спектаклем "Прикасаемые" (проект Театра наций и фонда "Со-единение").

Посетив спектакль, вы не только измените своё представление об особых детях и их родителях, но и окажете этим людям реальную помощь. Все сборы от спектакля пойдут на финансирование программы спортивной адаптации детей и подростков с ОВЗ "Лыжи мечты" в Екатеринбурге и другие проекты Ассоциации "Особые люди".

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