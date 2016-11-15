МЧС: больницы в Орджоникидзевском районе работают на резервных источниках энергоснабжения

По последним данным ГУ МЧС по Свердловской области, энергоавария, которая произошла утром, 15 ноября, не привела к причине отключения отопления или водоснабжения и никак не отразилась на работе метрополитена. По информации пресс-службы ведомства, на ограниченный режим работы переведены 14 школ и 42 детских сада. Городские больницы №14 и №23 запитаны на резервные источники.

- Перебоев в работе метрополитена нет, - говорится в сообщении ГУ МЧС. - Электроснабжение ключевых медицинских учреждений Уралмаша – ГКБ № 14 и ЦГБ № 23 переведено на резервные источники электроснабжения. 14 школ и 42 детских садика работают в ограниченном режиме.

В то же время из-за отключения светофоров имеются затруднения в движении транспорта, на перекрёстках вынуждены дежурить регулировщики. Также в Орджоникидзевском районе города ограничено движение трамваев и троллейбусов.

Напомним, в результате энергоаварии утром во вторник, 15 ноября, микрорайон Уралмаш в пределах улиц Машиностроителей - проспекта Космонавтов - Бакинских комиссаров остался без электричества. Причиной отключения линий электропередачи стал обрыв грозотроса из-за резкого понижения температуры окружающего воздуха. В ближайшее время энергоснабжение района обещают восстановить.