Сегодня ночью Екатеринбург озарила Суперлуна. Фотографии уральцев

В ночь с 14 на 15 ноября уральцы любовались самой большой Луной за последние 70 лет. Вчера "ОГ" опубликовала серию фотографий астрономического явления со всех уголков Земли, сегодня представляем удачные снимки фотографов Среднего Урала.

Фото: Валерий Курбанов, город Североуральск 14. 11. 16. Nikon Coolpix P510