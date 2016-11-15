Обзор криминальной хроники вторника, 15 ноября

В Алапаевске любитель дрифта провалился под лёд Нейвы и утонул

В минувший понедельник, 14 ноября, в Алапаевске погиб 23-летний местный житель. Как сообщили представители следственного управления СКР по Свердловской области, молодой человек не успел покинуть провалившийся под лёд Нейвы автомобиль. Предварительно установлено, что молодые люди в автомашине ВАЗ-2105 решили устроить дрифт на льду водоёма, однако не оценили степень опасности. Сделав несколько виражей на удалении около 50 метров от берега, экстремалы почувствовали, что машина провалилась под лёд. Трое из находившихся в салоне мужчин успели покинуть машину. Ещё один, по предварительным данным, находившийся в состоянии опьянения, не смог этого сделать и утонул. Ведётся доследственная проверка.

В Нижнем Тагиле в связи с наездом автомашины на пешехода проверят дорожные службы

Насколько качественно улицы Нижнего Тагила убираются от снега и обрабатываются противогололёдными материалами, решила выяснить прокуратура после наезда автомашины на пешехода на улице Фрунзе. По предварительной информации, утром 15 ноября водитель автомобиля, двигавшийся по улице Фрунзе, не справившись с управлением, осуществил наезд на пешеходов, ожидавших общественный транспорт на остановке. В результате ДТП пострадала женщина, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Житель Пелыма едва не убил сына за недолитую в рюмку водку

Семейная пьянка 62-летнего отца и 36-летнего сына в посёлке Пелым закончилась серьёзными травмами для одного и уголовным делом для другого собутыльника. Теперь несостоявшемуся убийце - отцу придётся отвечать за покушение на убийство. Как было установлено в ходе следствия, мужчины выпивали в конце октября. В ходе распития спиртных напитков отец начал предъявлять претензии к сыну по поводу того, что он нигде не работает и не платит алименты на содержание ребёнка. Мужчина продолжал себя накручивать, и последней каплей стало то, что сын налил ему в рюмку меньше водки, чем он ожидал. Окончательно разозлившись, старший собутыльник схватил кухонный нож и нанёс сыну ранение в область груди. Жизнь пострадавшего удалось спасти лишь благодаря своевременно оказанной медпомощи. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В Новоуральске женщина задержала друга сына, похитившего сотовый телефон

В минувший понедельник 22-летний житель Новоуральска украл сотовый телефон из квартиры своего знакомого. Похищенное злоумышленник попытался сдать в ломбард, однако преступные планы нарушила мать знакомого. Как сообщает пресс-служба свердловского управления Росгвардии, молодой человек пришёл в гости к своему товарищу – сыну хозяина квартиры. Однако друга дома не оказалось. Гость взял со стола мобильный телефон и удалился. В это время с работы вернулась жена хозяина квартиры. Узнав о случившимся, она решила самостоятельно догнать похитителя. Уже в ломбарде женщина при помощи сотрудников организации задержала грабителя и привела домой, после чего обратилась в правоохранительные органы. Задержанный гражданами был передан экипажу вневедомственной охраны Росгвардии. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабёж").

Девочку-подростка в Екатеринбурге на пешеходном переходе сбила машина

В минувший понедельник, 14 ноября, около 20:50 на улице Грибоедова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребёнок. Как установлено, 46-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ, двигался по Грибоедова со стороны Бородина в сторону Орденоносцев. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Пострадавшая с переломами и ушибами доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.