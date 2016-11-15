В Верхней Пышме пройдёт областная Спартакиада СМИ

15 ноября 2016, 12:17

3 декабря в 10:00 в Верхней Пышме во Дворце игровых видов спорта Уральской горно-металлургической компании начнётся очередная ежегодная Спартакиада журналистов Свердловской области. Спартакиада организована Свердловским творческим союзом журналистов, департаментом информационной политики Свердловской области, региональным министерством физической культуры и спорта.

В программе – соревнования по четырём видам спорта: волейболу, стритболу, настольному теннису и дартсу. Для детей будет организована отдельная программа развлечений. Предусмотрена доставка участников Спартакиады из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и обратно.

Для участия в Спартакиаде необходимо заполнить заявку и направить ее в адрес Гильдии спортивных журналистов Свердловского творческого союза журналистов Андрею Андрееву (spartakiadasmi@mail.ru). Команды формируются в соответствии с положением о Спартакиаде

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