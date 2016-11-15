Дмитрий Песков назвал обвинение против Алексея Улюкаева "серьёзным"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возбуждением уголовного дела против Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом сообщают Вести.Ru.

— Это очень серьёзное обвинение, которое требует серьёзных доказательства, — сказал Дмитрий Песков.

Одновременно он добавил, что решить что-либо может только суд. Представитель Кремля воздержался от ответа на вопрос, нет ли опасений, что задержание Алексея Улюкаева негативно скажется на инвестиционном имидже России.