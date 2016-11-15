Сегодня вечером уральцы увидят на небе красивую пару Луна - Альдебаран

Вечером 15 ноября екатеринбуржцы смогут увидеть невооружённым взглядом одну из ярчайших звезду - Альдебаран. В 21:30 она расположится наиболее близко к Суперлуне, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Альдебаран на небе попадает в двадцатку ярчайших звезд. Сегодня на Урале можно наблюдать её тесное сближение с Луной, спутник пройдёт чуть южнее звезды. Суперлуна сильно затмит Альдебаран своим светом, но в бинокль или любительский телескоп красивая пара Луна - Альдебаран будет выглядеть эффектно, - рассказал "ОГ" Владилен Санакоев.

По словам инженера учебной обсерватории, Альдебаран находится в голове созвездия Тельца, поэтому её также называют "Глаз Тельца".

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум