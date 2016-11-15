Мобильная бригада соцпомощи в морозы окажет поддержку бездомным

16 ноября в 11:00 на территории Комплексного центра социального обслуживания населения Чкаловского района Екатеринбурга (пер. Автомобильный, 3) пройдет комплексное мероприятие для лиц без определенного места жительства, организованное мобильной бригадой срочной социальной помощи, c целью поддержки таких людей в морозные дни и профилактики социального неблагополучия.

Мобильная бригада традиционно организует горячее чаепитие и угощение. Желающим раздадут комплекты теплых вещей и необходимую обувь, а также окажут иные виды социальной помощи. Также участников мероприятия ознакомят с новой технологией работы с данной категорией граждан – групповыми занятиями психолога с использованием техник арт-терапии.