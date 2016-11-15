Железнодорожный переезд возде Верхнего Дуброво закроют на три года

С 20 ноября 2016 года по декабрь 2019 года будет закрыт железнодорожный переезд возле посёлка Верхнее Дуброво.

Как сообщает областной департамент информполитики, дорога будет перекрыта из-за начинающегося сейчас строительства путепровода от автодороги Екатеринбург — Тюмень до Верхнего Дуброво.

В течение предстоящих трёх лет Управление автодорог Свердловской области рекомендует автомобилистам планировать свои поездки с учётом объезда закрытого участка трассы. Специально для этого уже построена временная дорога длиной 7,2 км.