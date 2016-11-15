В Президентский полк отправились служить 15 свердловчан

Уральские ребята по традиции пополнят элитное воинское подразделение - Президентский полк. Вчера к месту службы в Москву отправились 15 свердловчан, 6 из которых - екатеринбуржцы, сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

- Всероссийский день призывника, который ежегодно отмечается в России 15 ноября, ознаменовался для Екатеринбурга значимым событием - несколько призывников уральской столицы пополнили ряды Кремлёвского полка, - пишет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина в России с 1 октября проходит призыв в Вооружённые силы страны. Ряды армейцев по стране пополнят 152 тысячи человек, из которых более тысячи - екатеринбуржцы.

Добавим, хотя осенний призыв стартовал всего полтора месяца назад, в Свердловской области на военную службу уже призвано 3344 человека. Всего же в ходе текущей призывной кампании в строй станут 3999 жителей Среднего Урала в возрасте от 18 до 27 лет.

Фото: мэрия Екатеринбурга