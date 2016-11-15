Задержанные ФСБ сторонники "Исламского государства" готовили серию терактов в России

15 ноября 2016, 13:42 / Общество

Оружие, взрывные устройства, боеприпасы и комплектующие были изъяты оперативниками Федеральной службы безопасности в ходе спецоперации по задержанию подозреваемых в подготовке терактов на территории России. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, задержаны пятеро подозреваемых, связанных с запрещённым ИГ.

- На территорий домовладений, в которых они укрывались, а также в специально оборудованном схроне обнаружено и изъято: 5 единиц огнестрельного оружия, два готовых к применению самодельных взрывных устройства (СВУ) массой около 10 кг в тротиловом эквиваленте каждое, самодельные электродетонаторы, комплектующие к СВУ, боеприпасы к различным видам оружия, - говорится в сообщении ЦОС ФСБ. - В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ по факту участия в деятельности террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Ранее, в октябре, при проведении контртеррористической операции в Республике Ингушетия был нейтрализован главарь указанной террористической группы – эмиссар международной террористической организации "Исламское государство" Саутиев и пятеро его сообщников, говорится в сообщении ведомства. 

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

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