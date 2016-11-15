Энергоснабжение в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга полностью восстановлено

Аварийно-восстановительные бригады "Свердловэнерго" включили в работу одну из цепей повреждённой линии электропередачи, сообщила пресс-служба МРСК Урала. К настоящему моменту электроснабжение бытовых потребителей восстановлено. Идёт поэтапный набор нагрузки на центрах питания "ЕЭСК". Работа по нормальной схеме энергоснабжения будет восстановлена к 17:00.

- В настоящий момент аварийно-восстановительные бригады филиала «Свердловэнерго» включили в работу одну из цепей повреждённой линии электропередачи, - говорится в сообщении МРСК Урала. - На линиях продолжают свою работу более двух десятков аварийно-восстановительных бригад. Перед специалистами стоит задача восстановить нормальную схему электроснабжения к 17:00.

По сообщениям энергетиков, негативных последствий отключения электроснабжения для коммунальной инфраструктуры не допущено.

Напомним, в результате энергоаварии утром во вторник, 15 ноября, микрорайон Уралмаш в пределах улицы Машиностроителей - проспекта Космонавтов - улицы Бакинских Комиссаров остался без электричества. Причиной отключения линий электропередачи стал обрыв грозотроса из-за резкого понижения температуры окружающего воздуха. Оперативный штаб и специально созданная комиссия продолжают работу.

Результаты расследования инцидента в обязательном порядке специалисты компании доложат всем контролирующим ведомствам.