Алексея Улюкаева задержали за пару дней до отлёта в Южную Америку

Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали буквально за пару дней до отлёта в Южную Америку.

Судя по информации на сайте Минэкономразвития РФ, Алексей Улюкаев должен был с 17 по 20 ноября 2016 года в столице Перу Лиме работать на мероприятиях стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В частности, предполагалось его участие во встрече лидеров экономик АТЭС.