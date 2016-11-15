Алексея Улюкаева задержали за пару дней до отлёта в Южную Америку

15 ноября 2016, 14:27 / Политика

Министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали буквально за пару дней до отлёта в Южную Америку.

Судя по информации на сайте Минэкономразвития РФ, Алексей Улюкаев должен был с 17 по 20 ноября 2016 года в столице Перу Лиме работать на мероприятиях стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В частности, предполагалось его участие во встрече лидеров экономик АТЭС.

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