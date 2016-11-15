В Екатеринбурге пройдёт заседание комиссий ЕГД

15 ноября 2016, 14:55

16 ноября в 10:00 в Екатеринбургской городской думе состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике. Депутаты обсудят итоги реализации муниципальных программ поддержки молодёжных инициатив и развитие муниципальных учреждений, реализующих государственную молодёжную политику и программы патриотического воспитания граждан в городе Екатеринбурге.

В 12:00 в Гордуме соберётся комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, чтобы обсудить деятельность территориальных органов самоуправления на территории уральской столицы.

С 14:00 до 17:00 в Гордуме состоится заседание комиссии по социальной защите и здравоохранению. Депутаты обсудят проведение реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения в этом году, а затем объедут несколько городских больниц, чтобы ознакомиться с работой учреждений, получить информацию о материально-техническом положении больниц и встретиться с руководителями медицинских учреждений.

График объезда:

  • 15:00 ДГБ № 5
  • 16:00 ГКБ № 40
  • 16:30 ДГБ № 8

Журналисты имеют возможность присоединиться к объезду депутатов. Для СМИ заказан микроавтобус. 

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