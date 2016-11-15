Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки

Следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявили обвинение Министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе СКР, Алексей Улюкаев не только потребовал от представителя компании "Роснефть" деньги за законную выдачу положительного заключения по сделке с "Башнефтью", но и угрожал создать в будущем препятствия для деятельности "Роснефти".

Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки, благодаря обращению представителей "Роснефти" в правоохранительные органы.

Представители пресс-службы СКР подчёркивают, что законность сделки по приобретению "Роснефтью" акций "Башнефти" никем не оспаривается.

Сейчас следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого.