В Екатеринбурге пройдёт Общероссийский форум стратегического развития "Города России 2030"

15 ноября 2016, 15:25

16 ноября с 09:00 до 15:15 в Екатеринбурге на площадке Ельцин-Центра (улица Бориса Ельцина, 3а) пройдёт Общероссийский форум стратегического развития "Города России 2030: пространство для жизни". 

В церемонии открытия форума примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Моисеев, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и председатель Челябинской городской думы, президент Союза российских городов и Ассоциации "Города Урала" Станислав Мошаров.

В рамках деловой программы форума состоится пленарное заседание "Федеральный закон 172-ФЗ: практические вопросы реализация на муниципальном уровне", на котором эксперты обсудят взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования (как понимать и как обеспечить согласованность планов по вертикали и горизонтали), межмуниципальное сотрудничество и формирование агломерации, долгосрочный прогноз социально-экономического развития уральской столицы до 2035 года. Также вопросами повестки дня станут разработка и актуализация Стратегического плана развития Екатеринбурга, вовлечение населения в процесс разработки и реализации стратегических документов, городское развитие и совершенствование качества городской среды, кейсы городского стратегического развития.

Кроме того, в рамках деловой программы состоится пленарное заседание "Взаимосвязь документов социально-экономического и территориального планирования", в рамках которого специалисты обсудят территориальное планирование и управление, основные подходы к обеспечению согласованности положений стратегии социально-экономического развития и документов территориального планирования, основные положения Стратегии пространственного развития Екатеринбурга.

Во второй половине дня пройдёт общественная часть форума, в рамках которой специалисты презентуют широкому кругу горожан проекты городского развития. Предполагается, что такой формат станет новым способом выстраивания диалога между представителями городского сообщества.

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