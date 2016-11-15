В Екатеринбурге создаётся Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций

15 ноября 2016, 15:43 / Экономика

К концу 2016 года на базе технопарка "Университетский" (Екатеринбург) откроется Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций.

Как сообщает областной департамент информполитики, этот центр создаётся совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (входит в группу "РОСНАНО") при участии министерства промышленности и науки Свердловской области.

– Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед свердловскими промышленниками задачу по выводу на рынок инновационных продуктов. Этот центр создаётся, в первую очередь, для того, чтобы помогать промышленным предприятиям региона ускоренными темпами коммерциализировать результаты научных исследований и осуществлять успешный трансфер инновационных технологий в производство, – прокомментировал областной министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

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