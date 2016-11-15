В Екатеринбурге создаётся Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций

20 часов назад
Башнефть решилась подлить
С началом зимы участилось количество жалоб на несоответствие стандартам качества автомобильного топлива. Один из читателей «ОГ» рассказал об инциденте, произошедшем после заправки на АЗС Башнефти в Екатеринбурге. Porsche был заправлен около четырёх утра в ночь на субботу.
20 часов назад
Деньги от облигаций поступят в течение недели
Облигации государственного займа Свердловской области будут реализованы в полном объёме. По предварительным данным, по итогам работы книги заявок в пятницу, 11 ноября, организатор собрал порядка 20 предложений о приобретении долговых бумаг субъекта. Спрос зафиксирован на весь объём эмиссии. Напомним, что ранее региональный минфин объявил о намерении привлечь в бюджет пять миллиардов рублей, разместив на открытом рынке пять миллионов облигаций.
20 часов назад
На Урале создадут теплицу для инвесторов
Свердловская область форсирует создание проектного офиса для улучшения делового климата
21 час назад
«По напряжённости бюджет следующего года не отличается от нынешнего»
Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется проект закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Вчера на комитете регионального Заксобрания по бюджету депутатам его представила вице-губернатор Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко.
14 ноября 2016 Реклама
Обслуживание и ремонт газового оборудования
Для того, чтобы газовое оборудование могло исправно работать на протяжении многих лет, а его использование было полностью безопасным, важно регулярно проводить профилактический осмотр и, в случае необходимости, замену необходимых узлов и деталей.
11 ноября 2016
Закрыта книга заявок на гособлигации региона
Заявки на приобретение облигаций госзайма Свердловской области организатор размещения — ВТБ Капитал — вчера принимал на протяжении трёх часов. Книга заявок была открыта в 13 часов и закрыта в 16 часов по московскому времени. Как сообщили «ОГ» в региональном минфине, уже в понедельник, 14 ноября, станет известно, насколько востребованными оказались долговые бумаги субъекта.
11 ноября 2016
Хранить деньги госбюджета смогут 6 банков страны
Средства федерального бюджета теперь могут быть размещены только в шести банках страны. Причём пять из них являются государственными (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «ВТБ 24») и один — «Альфа-банк» — частным.
11 ноября 2016
Сбербанк услышал область
В преддверии 175-летнего юбилея Сбербанка управляющий Свердловским отделением банка Михаил Кисель встретился с журналистами из Верхней Пышмы, Берёзовского, Нижнего Тагила, Первоуральска и Качканара. Он отметил, что раньше взаимодействовал только с представителями муниципалитетов, но с местными СМИ общаться не получалось — пообещал, что будет исправляться.
11 ноября 2016
Уральцы выступили против международной «антиасбестовой кампании»
7 ноября в Москве во Дворце труда профсоюзов состоялось совещание Международного профсоюзного альянса «Хризотил», посвящённое 10-летию организации.
11 ноября 2016
«Меня каждый год за это возят мордой по столу»
«Титановая долина» попросила выделить ей ещё 700 миллионов рублей.