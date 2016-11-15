В Екатеринбурге создаётся Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций

К концу 2016 года на базе технопарка "Университетский" (Екатеринбург) откроется Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций.

Как сообщает областной департамент информполитики, этот центр создаётся совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (входит в группу "РОСНАНО") при участии министерства промышленности и науки Свердловской области.