В Библиотеке имени Белинского пройдёт очередная встреча "Тексты и разговоры"

15 ноября 2016, 15:52

18 ноября в 18:30 в Библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге состоится новая встреча в рамках проекта "Тексты и разговоры". Это своего рода "поэтические ринги" для людей, искренне увлечённых уральской поэзией и готовых говорить о ней вдумчиво и профессионально. На каждую встречу приглашаются два автора, иногда кардинально разных, иногда близких по творческому самоощущению. Есть и третий гость – модератор, рефери. Героями грядущей встречи "Декламация vs письменность в поэзии нового авангарда" станут поэты Георгий Звездин (Пермь) и Влад Семенцул (Екатеринбург), а вести её будет поэт и критик Сергей Ивкин.

– Развитие поэтической речи происходит столь стремительно, что те формы высказывания, которые ещё недавно считались авангардом, сейчас являются нормой, – рассказывает Сергей Ивкин. – Потому интересно сопоставить, как некоторые современные авторы вырастают не из прямой традиции, а из устоявшегося бэкграунда. К примеру, цитирующий в своих стихах Маяковского пермский поэт Георгий Звездин явно воспитан на переводной литературе, которую локализует, наполняя чуть ли не митьковской эстетикой. А вот по формальным признакам наследующий поэтику ОБЭРИУ и лианозовцев екатеринбургский поэт Влад Семенцул вобрал из окружающей его действительности отзвуки поэзии Олега Григорьева и собрал их воедино уже в собственной биографии. Звездин и Семенцул – примеры воспитанников культуры как таковой, а не конкретных её институций.

Как отмечает Елена Соловьёва, куратор проекта, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций Белинки, «Тексты и разговоры» – не просто читки. Зрители могут присоединиться к обсуждению стихов согласно предварительно заданному модератором вектору беседы. Но обязательное условие участия в дискуссии – глубокое знакомство с текстами, понимание смысловых и речевых оттенков творчества авторов.

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