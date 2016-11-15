В Первоуральске обыскали кабинет замглавы администрации

Сегодня в кабинете заместителя главы администрации Первоуральска Дмитрия Солдатова прошли оперативно-розыскные мероприятия. Об этом "ОГ" сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

- В кабинете замглавы Первоуральска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД города провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были изъяты некоторые документы и электронные носители. Их содержимое сейчас анализируется. Об итогах мероприятия говорить пока преждевременно, - рассказал Валерий Горелых.

Что послужило поводом к обыску, представитель областного полицейского главка пояснять не стал, однако в прокуратуре Свердловской области уточнили, что ранее в Первоуральской администрации проводилась надзорная проверка по факту возможных нарушений в распределении муниципальной земельной собственности и работа правоохранительных органов связана именно с результатами этой проверки.