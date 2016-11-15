Осуждённых свердловских колоний накормят мясом ландрасов и мангалиц

15 ноября 2016, 15:45 / Общество

В подсобном хозяйстве исправительной колонии №16 ГУФСИН России по Свердловской области началось разведение породистых свиней. Среди них - вьетнамская вислобрюхая, ландрас и венгерская мангалица. Последняя, как отмечают в пресс-службе свердловского ГУФСИН, недавно опоросилась. Шесть поросят не совсем обычного полосатого окраса внешне очень похожи на диких свиней.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

По словам представителей администрации ИК-16, преимущество этой породы в том, что отапливаемым помещение делать не обязательно, главное, чтобы в свинарнике было сухо и чисто.

Отметим, мангалицы - порода свиней, выведенная в Венгрии. Особи данной породы имеют средние размеры: вес взрослого хряка достигает 180 кг, а высота в холке составляет около 85 см, средний вес свиноматки – 160 кг, при росте 75 см. На сегодняшний день свиньи этой породы очень популярны в странах Европы. В помёте от пяти до девяти поросят.

Поскольку продукция подсобных хозяйств идёт на нужды учреждений пенитенциарной системы, следует ожидать, что в скором времени на столах осуждённых появятся блюда из мяса мангалиц, ландрасов и других мясных пород.

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