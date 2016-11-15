Никас Сафронов расскажет о выставке "Избранное" в Екатеринбурге

15 ноября 2016, 16:51

17 ноября в 13:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, проспект Ленина, 50 Б) состоится пресс-конференция, посвящённая открытию персональной выставки Никаса Сафронова в Екатеринбурге.

Заслуженный художник России Никас Сафронов и арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына расскажут об идее создания выставки, основных жанрах и стилях работ и экспозициях, вошедших в цикл произведений "Избранное".

Отметим, с 18 ноября в Екатеринбургской галерее современного искусства для жителей и гостей города открывается выставка известного российского современного художника – Никаса Сафронова. Экспозиция объединяет около                100 лучших работ автора.

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