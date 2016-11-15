МРСК: в Орджоникидзевском районе возможны точечные отключения электроэнергии

Энергетики предупредили жителей екатеринбургского микрорайона Уралмаш о том, что отключения электроэнергии могут наблюдаться до сих пор. По словам специалистов, сейчас ведутся работы по осуществлению перевода снабжения потребителей на нормальную схему, и это нормальный технологический процесс.

- Аварийно-восстановительные бригады филиала "Свердловэнерго" приступили к ряду оперативно-технологических действий для осуществления перевода на нормальную схему электроснабжения жителей Уралмаша, - сообщили в пресс-службе МРСК Урала. - В связи с этим специалисты предупреждают, что могут наблюдаться точечные временные отключения электроэнергии.

Энергоснабжающие компании обратились к жителям Екатеринбурга с просьбой отнестись к ситуации с пониманием: "этого требует технологический процесс". Кроме того, это делается из соображений безопасности сотрудников "Свердловэнерго" и "ЕЭСК", которые работают сейчас на электроустановках под напряжением в 110 тысяч вольт.

Напомним, в результате энергоаварии утром во вторник, 15 ноября, микрорайон Уралмаш в пределах улицы Машиностроителей - проспекта Космонавтов - улицы Бакинских Комиссаров остался без электричества. Причиной отключения линий электропередачи стал обрыв грозотроса из-за резкого понижения температуры окружающего воздуха. К 14:00 энергетики сообщили о возобновлении подачи электроэнергии большинству потребителей.