Девять свердловских кинопроектов получат федеральное финансирование

По результатам ежегодного конкурса на право получения федерального финансирования отобраны девять свердловских кинопроектов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в номинации "Фильмы спортивной тематики" субсидию из федеральной казны получит проект "Забег" Свердловской киностудии. Студия "Урал-Синема" добилась успеха сразу по двум направлениям: с проектом "Батя" – в категории "Фильмы спортивной тематики" и с проектом "Открытия механика Горохова" – в категории "Фильмы о популяризации научной и изобретательской деятельности".

Кроме того, среди победителей конкурса названы проекты Урало-Сибирской киностудии, кинокомпаний "29 февраля" и "Снега", компании "Вишнёвый сад", студий "Уралфильм" и "Телемост".