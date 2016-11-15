Крейсер "Адмирал Кузнецов" принял участие в боевых действиях в Сирии

15 ноября 2016, 18:08 / Политика

Во вторник, 15 ноября, российские военные начали проведение масштабной операции против террористических организаций, обосновавшихся на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом доложил Президенту РФ Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания в ходе совещания с представителями военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса. 

Впервые в истории ВМФ в боевых действиях силами палубных самолётов Су-33 удары начал наносить авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", отметил министр. По словам Сергея Шойгу, также пуски крылатых ракет "Калибр" по заранее разведанным целям в сирийских провинциях Идлиб и Хомс также произвёл крейсер "Адмирал Григорович".

- Большую операцию по нанесению массированного огневого поражения по позициям ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" мы начали сегодня в 10:30 и в 11:00, - заявил глава оборонного ведомства. - Основные наши цели - склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки террористов, а также заводы по изготовлению разного рода средств массового поражения.

По словам министра, в Сирии была проведена большая работа  по организации глубоко эшелонированной системы обороны. В частности, Сергей Шойгу упомянул переброску систем С-400, С-300, противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и других систем обороны.

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