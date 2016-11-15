В посёлке Красном новое кладбище стоимостью 2,6 миллиона рублей существует лишь на бумаге

Уголовное дело о превышении должностных полномочий муниципальными чиновниками ГО Верняя Пышма возбуждено Следственным комитетом России. Как сообщили представители ведомства, деньги, выделенные на строительство кладбища в посёлке Красный, были выплачены из муниципального бюджета, однако объект так и не появился, хотя по документам он существует.

- В 2015 году комитет жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма заключил муниципальный контракт с одним из предприятий на разработку проектно-сметной документации по строительству кладбища в посёлке Красный городского округа Верхняя Пышма, - сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков. - Стоимость контракта составила более 2,6 миллиона рублей. Победившее по итогам аукциона юридическое лицо в обусловленные контрактом сроки свои обязательства не исполнило и проект не подготовило, однако на основании фиктивного акта приёма-сдачи оказанных услуг они были полностью оплачены из муниципального бюджета.

В СКР отмечают, что должностные лица комитета ЖКХ при проведении торгов на право заключения контракта преднамеренно включили в аукционную документацию заведомо неисполнимые требования к участникам торгов.

Расследование уголовного дела продолжается.