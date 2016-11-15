"Автомобилист" потерпел третье поражение при Владимире Крикунове

15 ноября 2016, 23:48 / Спорт

Хоккейный клуб "Автомобилист" на выезде уступил московскому ЦСКА - 0:2 (0:1; 0:1; 0:0). В составе армейцев отличились Валерий Ничушкин и Владимир Жарков.

Это поражение стало для команды третьим после назначения на пост главного тренера Владимира Крикунова: до этого "шофёры" уступили "Словану" (1:4) и "Барысу" (0:4), одержав при этом домашнюю победу над "Медвешчаком" (3:2).

Следующий матч "Автомобилист" проведёт в четверг 17 ноября против питерского СКА.

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