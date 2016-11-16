Российская молодёжка не смогла забить сборной Квебека ни одного гола

Молодёжная сборная России по хоккею в пятом матче традиционной суперсерии против канадских команд всухую проиграла сборной лиги Квебека - 0:3. Счёт в серии стал 3:2 в пользу хозяев.

Наша команда впервые в этом турне не смогла забросить в ворота соперников ни одной шайбы.

Защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Александр Щемеров отыграл весь поединок, но ничем особым не отметился.

Шестой (последний) матч суперсерии состоится 18 ноября. Соперником россиян вновь будет команда Квебекской лиги.