Карякин и Карлсен сыграли вничью четвёртую партию подряд

В четвертой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам в Нью-Йорке россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен вновь сыграли вничью. Сергей Карякин играл белыми.

Пока все четыре партии завершаются с этим результатом. Экс-лидер екатеринбургского шахматного клуба "Малахит" снова, как и в третьей партии, находился в тяжёлой ситуации. Но в очередной раз продемонстрировал блестящие навыки защиты.

Карлсен продолжал борьбу, пока у чёрных оставались хотя бы минимальные шансы на победу. Лишь на 94 ходу, когда все ресурсы были исчерпаны, соперники согласились на ничью.

Партия продолжалась почти шесть с половиной часов.

На данный момент счёт по партиям - 2:2.

Сегодня - день отдыха. Битва за шахматную корону возобновится в четверг.