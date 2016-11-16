Карякин и Карлсен сыграли вничью четвёртую партию подряд
16 ноября 2016, 08:05 / Спорт
В четвертой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам в Нью-Йорке россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен вновь сыграли вничью. Сергей Карякин играл белыми.
Пока все четыре партии завершаются с этим результатом. Экс-лидер екатеринбургского шахматного клуба "Малахит" снова, как и в третьей партии, находился в тяжёлой ситуации. Но в очередной раз продемонстрировал блестящие навыки защиты.
Карлсен продолжал борьбу, пока у чёрных оставались хотя бы минимальные шансы на победу. Лишь на 94 ходу, когда все ресурсы были исчерпаны, соперники согласились на ничью.
Партия продолжалась почти шесть с половиной часов.
На данный момент счёт по партиям - 2:2.
Сегодня - день отдыха. Битва за шахматную корону возобновится в четверг.
Напомним, специально для "ОГ" кажду партию комментирует Наум Рашковский - гроссмейстер, шахматный тренер, экс-президент клуба "Малахит", за который играл Сергей Карякин.
Обзор первой и второй игры - "Идёт разведка боем"
Обзор третьей игры - "Непростые позиции"