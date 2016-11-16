Путин уволил Улюкаева с должности главы минэкономразвития

Президент России Владимир Путин 15 ноября уволил попавшегося на получении взятки министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

— Освободить Улюкаева Алексея Валентиновича от должности Министра экономического развития Российской Федерации в связи с утратой доверия, — сообщается в документе.

Напомним, во вторник, 15 ноября, следователи Главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявили обвинение Алексею Улюкаеву в совершении преступления предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). По версии следствия, Алексей Улюкаев не только потребовал от представителя компании "Роснефть" деньги за законную выдачу положительного заключения по сделке с "Башнефтью", но и угрожал создать в будущем препятствия для деятельности "Роснефти".

Как сообщает ТАСС, в этот же день Басманный суд Москвы по ходатайству следователей поместил Улюкаева до 15 января под домашний арест по обвинению в получении взятки в 2 млн. долларов США. Защита экс-министра собирается обжаловать решение суда.