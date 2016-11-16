Россия опустится в рейтинге ФИФА до рекордно низкой позиции

В обновлённом рейтинге ФИФА, который будет официально опубликован 24 ноября, футбольной сборной России уготована 55-е место. Как сообщает ТАСС, таким образом Россия побила свой собственный антирекорд, установленный в октябре.

- Сборная России никогда не опускалась так низко в рейтинге ФИФА, - отмечает ТАСС. - Предыдущим антирекордом россиян было 53-е место в октябре нынешнего года, до этого 40-е место в декабре 1998 года.