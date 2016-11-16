Екатеринбурженка наказала Южный автовокзал за травму головы

16 ноября 2016, 10:08 / Общество

Жительница Екатеринбурга отсудила у предприятия "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта" (ГУП СО "СООПА") больше 32 тыс. рублей за травму головы, полученную на Южном автовокзале. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошёл весной 2015 года. Женщина, выходя из зала ожидания автовокзала на перрон, споткнулась о выемку в полу, при падении ударилась головой об угол дверного косяка и сильно рассекла лоб. ЧП сняли камеры видеонаблюдения. После лечения горожанка обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ГУП СО "СООПА" расходы на лечение и компенсацию морального вреда.

Суд установил, что женщина получила травму из-за ненадлежащего состояния покрытия пола Южного автовокзала и встал на сторону истицы.

— Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования истицы частично, взыскал с ГУП СО "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта" 32 300 рублей, из них 30 000 рублей —компенсация морального вреда, 2 000 рублей — расходы на оплату услуг представителя и 300 рублей — госпошлина, — рассказали в суде.

Представитель ответчика попытался обжаловать решение Чкаловского районного суда, ссылаясь на тот факт, что службы автовокзала не обнаружили выемку в полу автовокзала, а в падении и получении травмы виновата сама пассажирка. Женщина была в обуви на высокой танкетке и с двумя тяжёлыми сумками, а упала она по причине своей грубой неосторожности и явной неосмотрительности. Кроме того, работники организации ей предложили первую помощь. Свердловский областной суд счёл такие доводы безосновательными и оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

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