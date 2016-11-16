Владислав Крапивин получил награду "За верность Аркадию Гайдару"

Уральского писателя Владислава Крапивина наградили почётным знаком "За верность Аркадию Гайдару". Награду передали члену семьи Ларисе Крапивиной в пресс-центре отряда "Каравелла" имени Аркадия Гайдара (улица Мира, 44), сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

- Почётный знак вручили представители Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга. Уральскому писателю также передали видеосюжеты проекта "Любимые страницы книг Владислава Крапивина: перечитываем классика детской литературы", который реализуется в рамках Года Владислава Крапивина в Свердловский области. Известные писатели, художники, музыканты, актёры, спортсмены, библиотекари и дети читали свои любимые фрагменты из книг детского писателя на камеру, - пишет пресс-служба мэрии города.

Пользователи Сети могут посмотреть видеосюжеты на сайте Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга.

Добавим, почётный знак "За верность Аркадию Гайдару" был учреждён Общественным молодёжным объединением "Гайдаровское интернет-содружество" как общественное признание выдающейся работы по пропаганде героической жизнедеятельности Аркадия Петровича Гайдара и его литературного творчества среди молодых людей и их семей.

Фото: моб.екатеринбург.рф

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: социальные сети