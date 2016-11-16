Минобороны опубликовало видео боевых вылетов палубной авиации "Адмирала Кузнецова"

Пресс-служба Министерства обороны РФ опубликовала кадры вылета истребителей Су-33 с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на официальном канале Youtube. Как указывается в описании ролика, на видео представлена "подготовка авиации ТАвКР "Адмирал Кузнецов" к нанесению ударов по объектам террористов в Сирии.

Напомним, в минувшую среду, 15 ноября, министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину о начале проведения масштабной операции против террористических организаций, обосновавшихся на территории Сирийской Арабской Республики, в том числе с участием оперативной группировки российского ВМФ в Средиземном море. По словам главы ведомства, впервые в истории российских ВМФ в боевых действиях приняла участие палубная авиация ТАвКР "Адмирал Кузнецов". Также пуски крылатых ракет "Калибр" по заранее разведанным целям произвёл крейсер "Адмирал Григорович".