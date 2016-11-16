Сформирован экспертный совет "Титановой долины"
16 ноября 2016, 10:23 / Экономика
25 человек вошли в состав сформированного сейчас экспертного совета Особой экономической зоны "Титановая долина".
Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ "Титановая долина", этот совет возглавил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Его заместителем стала замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Эльмира Ахмеева. Ответственным секретарём экспертного совета избран исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.
Напомним, задача созданного сейчас экспертного совета — рассмотрение проектов инвесторов, претендующих на получение статуса резидентов "Титановой долины".
Члены совета:
- Евгений Автушенко, директор Департамента по управлению проектами и работе с инвесторами акционерного общества "Особые экономические зоны";
- Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты;
- Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Регионального объединения работодателей "Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей";
- Игорь Гердт, первый заместитель генерального директора закрытого акционерного общества Управляющая компания "Химический парк Тагил";
- Михаил Голубев, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области;
- Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия";
- Александр Косинцев, заместитель генерального директора публичного акционерного общества "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург", доктор экономических наук, профессор;
- Светлана Краснова, заместитель главы администрации Сысертского городского округа, председатель комитета по экономике;
- Игорь Кружаев, начальник инженерного центра акционерного общества "НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова", заместитель председателя Совета главных конструкторов Свердловской области;
- Артемий Кызласов, генеральный директор открытого акционерного общества "Особая экономическая зона "Титановая долина";
- Сергей Леднов, директор по развитию бизнеса публичного акционерного общества "Корпорация ВСМПО-АВИСМА";
- Ирина Макарова, начальник отдела стратегического развития и инфраструктурных проектов министерства промышленности и науки Свердловской области;
- Дмитрий Мамин,председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга;
- Виталий Милявский, генеральный директор акционерного общества "Особые экономические зоны";
- Андрей Мехренцев, президент Свердловского отраслевого некоммерческого объединения работодателей "Уральский союз лесопромышленников";
- Николай Мушников, заместитель председателя Уральского отделения Российской академии наук по научно-организационной работе, член-корреспондент Российской академии наук;
- Андрей Мялицын, генеральный директор акционерного общества "Восточный научно-исследовательский углехимический институт";
- Ирина Субботина, заместитель начальника отдела земельно-имущественных отношений и архитектурной политики департамента регионального развития Министерства экономического развития РФ;
- Илья Сулла, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
- Анатолий Сухов, генеральный директор закрытого акционерного общества "Региональный центр лазерных технологий";
- Дмитрий Толмачёв, директор Высшей школы экономики и менеджмента Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", кандидат экономических наук;
- Юрий Чумерин, директор Союза стройиндустрии Свердловской области, заслуженный строитель России.