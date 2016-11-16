Сформирован экспертный совет "Титановой долины"

25 человек вошли в состав сформированного сейчас экспертного совета Особой экономической зоны "Титановая долина".

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ "Титановая долина", этот совет возглавил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Его заместителем стала замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Эльмира Ахмеева. Ответственным секретарём экспертного совета избран исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.

Напомним, задача созданного сейчас экспертного совета — рассмотрение проектов инвесторов, претендующих на получение статуса резидентов "Титановой долины".

Члены совета: