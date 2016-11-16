Пресс-конференция, посвящённуя 10-летию Уральского молодёжного симфонического оркестра
16 ноября 2016, 10:30
17 ноября. 14:20. В Свердловской филармонии пройдёт пресс-конференция, посвящённая предстоящему 10-летию Уральского молодёжного симфонического оркестра.
Уральский молодёжный симфонический оркестр – единственный в России филармонический коллектив, в котором учат быть оркестровым музыкантом, скоро отметит первый настоящий юбилей.
Пресс-конференция посвящена актуальным для именинника темам. Самые близкие оркестру люди расскажут о том, каким он был, чем живёт сегодня, что его ждёт впереди.
В пресс-конференции примут участие:
- Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков;
- Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский;
- Бессменный главный дирижёр УМСО маэстро Энхэ.
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