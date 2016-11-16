Пресс-конференция, посвящённуя 10-летию Уральского молодёжного симфонического оркестра

16 ноября 2016, 10:30

17 ноября. 14:20. В Свердловской филармонии пройдёт пресс-конференция, посвящённая предстоящему 10-летию Уральского молодёжного симфонического оркестра.

Уральский молодёжный симфонический оркестр – единственный в России филармонический коллектив, в котором учат быть оркестровым музыкантом, скоро отметит первый настоящий юбилей.

Пресс-конференция посвящена актуальным для именинника темам. Самые близкие оркестру люди расскажут о том, каким он был, чем живёт сегодня,  что его ждёт впереди.

В пресс-конференции примут участие:

  • Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков;
  • Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский;
  • Бессменный главный дирижёр УМСО маэстро Энхэ.
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