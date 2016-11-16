Пресс-конференция, посвящённая участию Свердловской области в "пилоте" по оценке квалификаций на рынке труда
16 ноября 2016, 10:34
17 ноября. 12:30. В гостинице "Хаятт Ридженси"состоится пресс-конференция, посвящнная участию Свердловской области в "пилоте" по оценке квалификаций на рынке труда.
Участники пресс-конференции:
- Исполнительный вице-президент РСПП, председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Москва) Александр Мурычев
- Член Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, директор НОИ РПКК Финансового университета (Москва) Диана Маштакеева
- Президент Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе Алексей Лебедев
- Исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова
- Проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета Даниил Сандлер
Вопросы пресс-конференции:
- С 2017 года в РФ вступает в силу закон о независимой оценке квалификаций: кадры проверят на соответствие профессиональным стандартам. Зачем эта реформа нужна рынку труда?
- Какие профессии в рамках финансовой отрасли первыми пройдут оценку квалификаций? Как разрабатывались профессиональные стандарты для них? Кто даст оценку соответствия профессиональным стандартам в регионах?
- Как будет работать система независимой оценки квалификаций в Свердловской области? Куда обращаться работодателю и что делать соискателю?
- Как меняются программы высшего образования на фоне изменений требованиям к работникам? Какие образовательные программы в вузах сегодня уже адаптированы под актуальные профстандарты и требования работодателей?
Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 8, 2-й этаж, зал Crystal.
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