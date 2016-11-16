Пресс-конференция, посвящённая участию Свердловской области в "пилоте" по оценке квалификаций на рынке труда

17 ноября. 12:30. В гостинице "Хаятт Ридженси"состоится пресс-конференция, посвящнная участию Свердловской области в "пилоте" по оценке квалификаций на рынке труда.

Участники пресс-конференции:

Исполнительный вице-президент РСПП, председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Москва) Александр Мурычев

Член Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, директор НОИ РПКК Финансового университета (Москва) Диана Маштакеева

Президент Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе Алексей Лебедев

Президент Фонда развития квалификаций и компетенций в Уральском регионе Исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова

Проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета Даниил Сандлер

Вопросы пресс-конференции:

С 2017 года в РФ вступает в силу закон о независимой оценке квалификаций: кадры проверят на соответствие профессиональным стандартам. Зачем эта реформа нужна рынку труда?

Какие профессии в рамках финансовой отрасли первыми пройдут оценку квалификаций? Как разрабатывались профессиональные стандарты для них? Кто даст оценку соответствия профессиональным стандартам в регионах?

Как будет работать система независимой оценки квалификаций в Свердловской области? Куда обращаться работодателю и что делать соискателю?

Как меняются программы высшего образования на фоне изменений требованиям к работникам? Какие образовательные программы в вузах сегодня уже адаптированы под актуальные профстандарты и требования работодателей?

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 8, 2-й этаж, зал Crystal.