Губернатор предложил Елену Новоторженцеву на пост председателя областной Счётной палаты

Губернатор Евгений Куйвашев предложил региональному парламенту кандидатуру Елены Новоторженцевой на пост председателя Счётной палаты Свердловской области.

Напомним, нынешний руководитель этого контрольно-ревизионного органа Андрей Ефимов был назначен на пост в 2012 году. Его полномочия истекают в начале будущего года.

Как сообщает областной департамент информполитики, Елена Новоторженцева имеет два высших образования, одно из которых — экономическое. Она прошла обучение в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности "Стратегический менеджмент", а также по программе "Развитие региональных команд" в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ.