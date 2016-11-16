Губернатор предложил Елену Новоторженцеву на пост председателя областной Счётной палаты

18 часов назад
Вице-губернаторы отчитались по главным вопросам недели
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл второе заседание областного правительства в новом составе. На нём рассмотрели два десятка вопросов, а главными докладчиками стали вице-губернаторы.
18 часов назад
Федерального министра обвинили во взятке
Следственный комитет России предъявил министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву обвинение в получении взятки в крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Ночью он был задержан при получении взятки.
14 ноября 2016
В администрации Железнодорожного района сменился глава
Новым главой администрации Железнодорожного района Екатеринбурга стал Андрей Курочкин, исполнявший обязанности руководителя района после избрания бывшего главы администрации Валентина Лаппо в Заксобрание Свердловской области. В районной администрации в разных должностях он проработал 14 лет.
10 ноября 2016
«Политика в регионе закончилась»
Депутат Дмитрий Ионин о смене политической ориентации и перемирии с другими партиями.
9 ноября 2016
Алексей Пьянков отказался снова возглавить МУГИСО
Губернатор Евгений Куйвашев назначил вице-губернатора Сергея Зырянова и.о. главы МУГИСО. Алексей Пьянков, которому было предложено вернуться в правительство на эту должность, обратился к главе региона с заявлением о невозможности исполнения обязанностей министра до снятия с него всех обвинений.
9 ноября 2016
«Образ Клинтон как политика испортили антироссийские тезисы»
Вчера в США подвели итоги выборов президента. Победил Дональд Трамп. Мы спросили уральцев, на какие мысли их натолкнули ход и итоги выборной кампании.
8 ноября 2016
Главой Артёмовского ГО хотят стать шесть кандидатов
На конкурс по выборам главы Артёмовского ГО заявились шесть кандидатов. Примечательно, что действующего мэра Ольги Кузнецовой и экс-сити-менеджера Татьяны Поздняк среди них нет.
8 ноября 2016
В регионе сформировано новое правительство
Губернатор представил своих заместителей и поставил им задачи
7 ноября 2016
Валерий Язев нашел себе новую «ОПОРУ»
У свердловского отделения «Опоры России» — единственного в стране территориального подразделения общественной организации, где руководитель не менялся никогда, появится новый председатель. Евгений Артюх покинет пост руководителя и перейдёт в попечительский совет.
7 ноября 2016
На пост главы областного минфина предложена Галина Кулаченко, а минсоцполитики — Андрей Злоказов
Губернатор Владимир Куйвашев внёс в Заксобрание Свердловской области предложение назначить Галину Кулаченко на пост областного министра финансов, а Андрея Злоказова на должность регионального министра социальной политики.