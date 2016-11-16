С начала 2016 года жилищные сертификаты получили всего 6 военнослужащих ЦВО

16 ноября 2016, 11:18 / Общество

Лишь шестеро военнослужащих, проходящих службу в частях и соединениях Центрального военного округа, реализовали своё право на получение постоянного жилья, получив государственные жилищные сертификаты, сообщила пресс-служба ЦВО. Всего же жильём были обеспечены 1530 военнослужащих, большинство из которых воспользовались программой выплаты субсидий на приобретение жилых помещений.

- По состоянию на 10 ноября федеральным государственным казённым учреждением "Центррегионжильё" военнослужащим, проходящим военную службу на территории Центрального военного округа, было выдано 1245 жилищных субсидий на сумму более 7,1 млрд рублей, - сообщила руководитель ФГКУ "Центррегионжильё" Наталия Мартынова. - 279 человек получили жилые помещения в натуральном виде, а 6 военнослужащих обеспечены государственными жилищными сертификатами (ГЖС).

Отметим, существующая система обеспечения жильём военнослужащих подразумевает как единовременную выплату на приобретение жилья, так и ипотечно-накопительную систему и приобретение недвижимости посредством получения государственных жилищных сертификатов. При этом, как показывает практика, большинство граждан предпочитают систему единовременных выплат - она позволяет обеспечивать военнослужащих квартирами вне зависимости от наличия свободного жилого фонда. Имеющие право на субсидию смогут сами определять планировку и тип приобретаемого в собственность жилого помещения, а также покупать жильё в строящихся домах. Ранее сообщалось, что одному из военнослужащих было выделено 16 млн рублей на приобретение недвижимости в Екатеринбурге.

На официальном сайте Минобороны России опубликован онлайн-калькулятор, позволяющий военнослужащему рассчитать полагающийся ему размер жилищной субсидии для приобретения (строительства) жилого помещения. В основу калькулятора заложена формула, утверждённая опубликованным сегодня Постановлением Правительства Российской Федерации № 76 от 3 февраля 2014 года "Об утверждении Правил расчёта субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений), предоставляемой военнослужащим - гражданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих". 

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