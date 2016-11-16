В Каменске-Уральском откроется "Школа рэпа"

В Каменске-Уральском "Школа рэпа" начнёт обучение ребят рэп-культуре в ДК "Металлург" (ул. Трудовые резервы, 8а) в декабре. До 28 ноября ведётся набор детей в группы от 9 до 12 лет и от 12 до 15 лет, сообщил "ОГ" один из организаторов проекта, солист группы "Разные" Николай Самусев.

- В "Школе рэпа" ребята научатся рифмовать и слагать строки, выражать свои мысли в стихах, правильно вести себя на сцене, обращаться с микрофоном, разовьют чувство ритма. У них появится возможность сочинять песни, снимать клипы, выступать на сценах города и, возможно, области. Главными преподавателями станем мы с другим солистом группы "Разные" Дмитрием Кондрашечкиным, так как имеем уже достаточный опыт выступлений и хотим поделиться знаниями с нашими юными единомышленниками, - рассказал "ОГ" Николай Самусев.

По словам организаторов, занятия в "Школе рэпа" будут проходить бесплатно два раза в неделю.

Фото: социальные сети