Таможенники предупредили граждан о лимите на международные посылки и бандероли

16 ноября 2016, 11:26 / Общество

В преддверии новогодних праздников Уральское таможенное управление решило напомнить свердловчанам о существующем лимите на международные почтовые отправления. Как сообщили представители ведомства, для многих граждан становится неожиданным обложение заказанных за границей товаров таможенной пошлиной.

- Массовые закупки подарков для некоторых оборачиваются неожиданными таможенными пошлинами, - рассказали в пресс-службе УТУ. - Только за октябрь выписано 68 таможенных приходных ордеров. Этот документ оформляется в случае, когда физическим лицом превышен лимит на беспошлинное перемещение товара по международной почте. По закону гражданин в течение месяца может получить не более 31 кг на сумму не более 1 тысячи долларов. Если эти значения превышаются - товар облагается пошлиной в размере 4 евро за килограмм.

Между тем уральские таможенники уже начали всерьёз готовиться к увеличению объёма грузов, проходящих через Кольцовскую таможню в праздничный период. В настоящее время, по данным УТУ, количество международных почтовых отправлений уже выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. В ноябре из Харбина в Екатеринбург запланировано 16 рейсов, которыми будет доставлено от 160 до 320 тонн грузов, в декабре ожидается 10 рейсов (от 100 до 200 тонн). 

В связи с этим почтовый таможенный пост в аэропорту Кольцово и Почта России с начала декабря открывают дополнительную линию для обработки почтовых отправлений. Решение об этом было принято во время встречи глав ведомств в минувший вторник, 15 ноября. В режиме полной загрузки всех пяти конвейерных линий таможенники и почтовики будут работать ориентировочно до окончания майских праздников, в круглосуточном режиме планируется оформлять порядка 168 тысяч пакетов в сутки. Увеличится и штатная численность смен - почтовиков на 20 процентов, таможенников до 14 человек.

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