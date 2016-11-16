В Лесном предъявлено обвинение за убийство, совершённое в марте прошлого года

16 ноября 2016, 12:03 / Общество

Следователи предъявили обвинение в убийстве 30-летнему жителю Лесного за преступление, совершённое в марте 2015 года. Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, опознать жертву и найти злоумышленника удалось благодаря генетической экспертизе.

Останки жертвы были обнаружены 13 сентября 2016 года в лесу неподалёку от дороги "Лесной — посёлок Горный". На скелет случайно наткнулся грибник и сообщил о находке в полицию. На место происшествия прибыли следователи.

В ходе следственных и оперативных мероприятий установлено, что покойный мог быть возрастом 25-45 лет, умер он примерно в марте-апреле 2015 года. При осмотре одежды каких-либо вещей, документов обнаружено не было. Эксперты дали заключение, что гражданин умер насильственной смертью, добавили в ОМВД России по городскому округу "Лесной".

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения останков и по ним вычислили злоумышленника. Для начала сотрудники ведомства установили личность погибшего. Они проанализировали данные о безвестно отсутствующих гражданах и обратили внимание на 30-летнего мужчину, ранее судимого за кражи и проникновение в чужое жилище. Он отсутствовал долгое время, но родственники по этому поводу не беспокоились, предполагая, что уралец мог уехать на заработки.

Силовики назначили судебно-генетическую экспертизу, которая путём сопоставления генотипов мужчины и его предполагаемых родственников установила личность погибшего. Дальше следователи выяснили, что происходило в последние дни жизни мужчины. Как оказалось, в марте 2015 года он гостил в компании четырёх человек у 30-летнего гражданина. Во время застолья между потерпевшим и хозяином квартиры произошёл конфликт. Мужчина, не желая продолжать ссору, вышел на улицу, но ещё не остывший хозяин жилья догнал его и несколько раз ударил  по голове увесистым газовым ключом. Затем он вывез тело в лес на машине одного из своих гостей и спрятал, а затем запугал других участников застолья — мужчину и женщину. Так что полтора года об этом преступлении никто не знал.

Полицейские задержали злоумышленника, и он сразу сознался в совершении убийства. Суд по ходатайству сотрудников СКР отправил под стражу злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты проводят необходимые экспертизы.

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