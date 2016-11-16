Состоится церемония первого выпуска курсантов, прошедших подготовку по специальности "стрелок-парашютист"

16 ноября 2016, 12:07

19 ноября.11:00. Состоится торжественная церемония первого в истории столицы Урала выпуска курсантов, прошедших воздушно-десантную подготовку по специальности "стрелок-парашютист", на базе Екатеринбургского общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Обучение состоялось в рамках совместного эксперимента ДОСААФ и ВДВ России, 30 отобранных призывников прошли тактическую, огневую, инженерную, медицинскую, воздушно-десантную подготовку и теперь отправятся служить в элитных войсках. Прежде подобной практики не было.

В программе торжественного выпуска:

  • Вручение курсантам свидетельств об окончании образовательного учреждения ДОСААФ России по специальности "стрело-парашютист";
  • Возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза, командующего ВДВ генерала армии Василия Маргелова;
  • Посещение Музея боевой славы Урала.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Первомайская, 27.

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