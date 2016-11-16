В Екатеринбурге дешевеет земля, а цены на квартиры почти не меняются

За год (с ноября 2015 года по ноябрь 2016-го) цена одной сотки земли в столице Урала опустилась на 16%.

Как сообщает N1.RU, Екатеринбург — совсем не лидер в регионе по темпам падения цен на землю. На первом месте оказался Нижнесергинский муниципальный район, где стоимость содной сотки за год снизилась сразу на 38%. На втором месте — Каменский городской округ, где сотка земли стала дешевле на 34%.

Одновременно Уральская палата недвижимости информирует о том, что цены на квартиры в Екатеринбурге практически не меняются. Уже месяц средняя цена одного квадратного метра жилья на вторичном рынке держится на отметке 68201 рубль.