Пресс-конференция в рамках конференции "Российские регионы в фокусе перемен"

18 ноября.11:30. В Верхотурском зале резиденции губернатора Свердловской области состоится пресс-конференция с участием экспертов. Мероприятие пройдёт в рамках XI международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен".

В пресс-конференции примут участие: