Пресс-конференция в рамках конференции "Российские регионы в фокусе перемен"
16 ноября 2016, 12:33
18 ноября.11:30. В Верхотурском зале резиденции губернатора Свердловской области состоится пресс-конференция с участием экспертов. Мероприятие пройдёт в рамках XI международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен".
В пресс-конференции примут участие:
- Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич
- Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин
- Заместитель председателя (главный экономист) Внешэкономбанка, член правления — председатель наблюдательного совета Клепач Андрей
- Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров
- Президент, председатель правления благотворительного фонда "Система" Елена Чернышкова
- Директор Аналитического центра "Эксперт", директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ ДмитрийТолмачёв.
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