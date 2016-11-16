Пресс-конференция в рамках конференции "Российские регионы в фокусе перемен"

16 ноября 2016, 12:33

18 ноября.11:30. В Верхотурском зале резиденции губернатора Свердловской области состоится пресс-конференция с участием  экспертов. Мероприятие пройдёт в рамках XI международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен".

В пресс-конференции примут участие:

  • Профессор географического факультета МГУ  Наталья Зубаревич 
  • Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин
  •  Заместитель председателя (главный экономист) Внешэкономбанка, член правления — председатель наблюдательного совета Клепач Андрей
  • Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров 
  • Президент, председатель правления благотворительного фонда "Система" Елена Чернышкова
  • Директор Аналитического центра "Эксперт", директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ ДмитрийТолмачёв.
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