В Нижний Тагил приедет из Японии трёхкратная обладательница Кубка мира Сара Таканаси

На этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижний Тагил приедет трёхкратная обладательница Кубка мира Сара Таканаси.

Напомним, этот престижный турнир состоится на горе Долгая с 9 по 11 декабря 2016 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, в общей сложности Сара Таканаси 45 раз побеждала на различных этапах Кубка мира. За это эксперты называют её "лучшей летающей лыжницей современности".

По словам областного министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта, вместе с Сарой Таканаси в составе сборной Японии приедут на Урал известные спортсменки — Юки Ито, Каори Ивабучи и Юку Сето.