В Екатеринбурге пройдёт международная конференция "Российские регионы в фокусе перемен"

16 ноября 2016, 12:48

17 ноября. 08:30. В Екатеринбурге состоится международная конференция "Российские регионы в фокусе перемен".

Тема конференции: "Новая реальность в российской экономике: как будут меняться внешние рынки, бюджетный сектор, рынок труда, как реагировать на эти изменения экономически развитым регионам и бизнесу".

Мероприятие пройдёт с 17 по 19 ноября на нескольких площадках города. В рамках неё состоятся пленарные заседания, открытые лекции и мастер-классы от приглашенных экспертов, более 20 научных тематических секций, молодежный форум, ряд круглых столов и других специальных мероприятий. Кроме того, состоится вручение премии "На пике формы" в номинации "Инвестиционный магнит".

С программой конференции вы можете ознакомиться здесь.

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