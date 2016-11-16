Екатеринбургский театр оперы и балета поддержал международную акцию #ЯЛюблюТеатр

Сегодня, 16 ноября, в социальных сетях проходит международная акция #LoveTheatreDay, в России - #ЯЛюблюТеатр. Пользователи Сети смогут узнать, что происходит за кулисами театров во всём мире. Екатеринбургский театр оперы и балета в день акции предложил видеосюжет о процессе подготовки спектакля "Ромео и Джульетта".

В социальных сетях Екатеринбургский театр оперы и балета поделился видеосюжетом о создании спектакля-номинанта на премию "Золотая маска-2017" - балета "Ромео и Джульетта" и фотографиями с репетиции предстоящей премьеры спектакля-путешествия "Снежная королева".

Добавим, в первой половине дня с помощью хэштега #BackStage можно узнать, как готовятся к спектаклю актёры и постановщики. Днём пользователи Сети могут задать вопросы сотрудникам театров об их работе по хэштегу #AskATheatre. Вечером по дополнительному хэштегу #Showtime пройдут трансляции спектаклей.

Фото: социальные сети, репетиция спектакля "Снежная королева"