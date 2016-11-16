На уральских предприятиях опасаются провокаций религиозных фанатиков
16 ноября 2016, 13:24 / Общество
На Урале опасаются провокаций. Информация о рассылке подозрительных пакетов, содержащих листовки с выдержками из Корана, диски с некими записями и салфетки, возможно, пропитанные ядовитыми веществами, появилась у службы безопасности "Уральской горно-металлургической компании".
В служебной записке на имя руководителей структурных подразделений медного холдинга от 15 ноября, подписанной заместителем гендиректора УГМК по режиму и охране Александром Золотовым, сказано, что при обнаружении подобной почты необходимо проявить бдительность и ни в коем случае эти пакеты не вскрывать.
В пресс-службе УГМК не смогли оперативно прокомментировать ситуацию по запросу "ОГ".
Между тем в Управлении ФСБ по Свердловской области сообщили, что никакой информации об опасной почтовой рассылке не поступало.
- У нас была проверка. Фактов, которые подтверждают вашу информацию, нет. Москва сообщила, что и в других регионах подобных инцидентов не было, - сказал официальный представитель ведомства.
Фото: Мария Кутепова