На уральских предприятиях опасаются провокаций религиозных фанатиков

На Урале опасаются провокаций. Информация о рассылке подозрительных пакетов, содержащих листовки с выдержками из Корана, диски с некими записями и салфетки, возможно, пропитанные ядовитыми веществами, появилась у службы безопасности "Уральской горно-металлургической компании".

В служебной записке на имя руководителей структурных подразделений медного холдинга от 15 ноября, подписанной заместителем гендиректора УГМК по режиму и охране Александром Золотовым, сказано, что при обнаружении подобной почты необходимо проявить бдительность и ни в коем случае эти пакеты не вскрывать.

В пресс-службе УГМК не смогли оперативно прокомментировать ситуацию по запросу "ОГ".

Между тем в Управлении ФСБ по Свердловской области сообщили, что никакой информации об опасной почтовой рассылке не поступало.

- У нас была проверка. Фактов, которые подтверждают вашу информацию, нет. Москва сообщила, что и в других регионах подобных инцидентов не было, ­- сказал официальный представитель ведомства.

Фото: Мария Кутепова