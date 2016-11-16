Уральским старообрядцам окончательно вернули в собственность храм на ВИЗе в Екатеринбурге

16 ноября 2016, 13:39 / Общество

Русской православной старообрядческой церкви окончательно передали в собственность здание храма во имя Рождества Христова на Уралмаше. Как сообщило региональное министерство по управлению госимуществом (МУГИСО), недвижимость была передана в соответствии с Федеральным законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

- Во втором полугодии 2016 года принято распоряжение правительства Свердловской области "О безвозмездной передаче государственного казённого имущества Свердловской области в собственность Местной религиозной организации Русской Православной старообрядческой Церкви города Екатеринбурга", в соответствии с которым здание храма, расположенное по адресу: город Екатеринбург, улица Школьников, дом 1, передано данной религиозной организации, - говорится в официальном сообщении МУГИСО.

Отметим, храм был построен в 1837 году как Христорождественская единоверческая церковь. До этого на этом же месте с 1816 года находилась старообрядческая часовня. В 1929 году храм был закрыт - в здании размещался музей истории Верх-Исетского завода. В 1993 году здание снова было возвращено старообрядцам, однако формально продолжало оставаться в собственности Свердловской области.

Справка "ОГ"

В соответствии с федеральным законодательством, государственное имущество религиозного назначения передаётся религиозной организации безвозмездно для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации, определёнными ее уставом. Передача имущества религиозного назначения религиозным организациям осуществляется с учётом конфессиональной принадлежности указанного имущества.

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